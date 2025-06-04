Київ-Баскет зберіг у складі одного з найкращих центрових Суперліги

Срібний призер чемпіонату України з баскетболу Київ-Баскет підписав новий контракт із Максимом Сандулом.

Про це повідомила пресслужба столичної команди.

Минулого сезону бігмен був найкращим у Суперлізі за підбираннями – 11,6 у середньому за гру. Крім цього, Максим приносив команді 8,6 очка, робив, 2,2 передачі.

У сезоні-2024/25 Сандул оформив 11 дабл-даблів. Його рейтинг ефективності склав "+17,7".

В Україні 33-річний центровий також виступав за Київ, Будівельник, Запоріжжя, Тернопіль і Прометей. Також має досвід виступів за іспанську Манресу та Торунь, з яким ставав віцечемпіоном Польщі.

Нагадаємо, раніше Київ-Баскет продовжив контракт із 24-річним захисником Денисом Клевзуником.