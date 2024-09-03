Київ-Баскет оголосив про перехід Сафонова
Київ-Баскет підписав контракт із захисником Максимом Сафоновим.
Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
Сафонов минулий сезон провів у складі Політехніки-Галичини. На його рахунку 28 матчів у Суперлізі, де він в середньому набирав 13 очок, 3,5 підбирання та 2,8 передачі. До цього 20-річний гравець виступав за Будівельник та Ніко-Баскет.
Нагадаємо, іспанський Бетіс віддав молодого українського центрового в оренду до Альбасете.