Аналітик: Сафонов не помилився на виході. Ми на біле кажемо чорне

Футбольний аналітик Євген Кузьменко вважає, що російський голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов не помилився на виході, коли захисник Баварії Кім Мін Чже забивав переможний гол у його ворота.

Колишній експерт телеканалів "Футбол 1/2/3" проаналізував гру росіянина у своєму Telegram-каналі.

"Я зараз напишу, мабуть, дещо непопулярну думку. Але таки напишу її. Росіяни - біосміття. Не обговорюється. Але... Мені дуже ріжуть слух (і очі) перфоманси коментаторів, і редакторів-журналістів.

Загравання з вболівальником, які трохи переходять межу (на мій суб'єктивний погляд). В данному випадку мова про голкіпера ПСЖ.

Заголовок "росіянин Сафонов помилився та пропустив гол" – відвертий клікбейт. Він не помилявся на виході. Бо він не виходив з воріт. Він стояв у активній позиції при кутовому, яку обрав з самого початку.

Пішов дуже якісний прямий удар, і він, із серйозними перешкодами у вигляді блоку гравця суперника, дуже добре зіграв координаційно і технічно (заніс корпус назад, встигнувши витягнути руки) та врятував команду! Це був складний епізод для будь-якого воротаря.

Момент десь на 75-й хв матчу. Вбивча позиція у Мусіали, з таких він зазвичай реалізовує 9 із 10. Якісний удар, але після дуже крутого сейву голкіпера ПСЖ, мяч влучає в стійку, і шанси французів в матчі зберігаються. Це була дійсно дуже якісна гра воротаря.

Але ми не кажемо про якісний футбольний елемент, який є прикрасою гри. А говоримо "завадили певні обставини". Був ще один епізод у Мусіали, в першому таймі, теж вбивчий, і цей воротар ПСЖ теж врятував досить сильно. Але ми почули "та Луїсу Енріке треба було іншого ставити".

Отже. Не називати по ходу репортажа прізвища футболістів з країни-терористки – правильний мув. Не говорити про важливі складові гри, про якості футболістів, про конкретні дії – не дуже правильний мув. Таким чином, ми ніби ображаємо гру. Плюємо на її суть. Це якесь знецінення футболу. Ми на біле кажемо чорне. Це ж як вони, хіба ні?" – написав Кузьменко.