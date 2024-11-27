Сафонов був просто смішний: журналіст розкритикував Енріке за вибір воротаря на матч із Баварією

Французький журналіст Даніель Ріоло розкритикував головного тренера ПСЖ Луїса Енріке після поразки від Баварії у 5 турі основного раунду Ліги чемпіонів, наголосивши, що вибір коуча на користь російського голкіпера Матвєя Сафонова не йде на користь клубу.

Його слова наводить RMC Sport.

"Ті сейви, які зробив Сафонов, Доннарумма теж робить у кожному матчі. Проблема не в грубій помилці, а в тому, що Луїс Енріке навіщось ганьбиться з цією ротацією воротарів. "Я випущу тебе, а тепер я випущу тебе".

Тепер він втратив Доннарумму. Все скінчено, Луїс Енріке більше не побачить Доннарумму. Але навіщо потрібно було це робити? Ти підписав не Зеппа Маєра або Льва Яшина, а Сафонова, колишнього воротаря Краснодара! Давайте поговоримо про гол? Цей хлопець був просто смішний", – зазначив Ріоло.

Нагадаємо, єдиний гол був забитий наприкінці першого тайму. Російський голкіпер ПСЖ Матвєй Сафонов помилився на виході, після чого Кім Мін Чже головою переправив м'яч у ворота.

Ця перемога дозволила набрати Баварії 9 очок та піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці. ПСЖ з 4 балами наразі йде 26-м.