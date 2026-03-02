Українська правда
Ніко-Баскет попрощався з чемпіоном Суперліги

Сергій Шаховець — 2 березня 2026, 14:16
Ростислав Кабанов
Ніко-Баскет

Колишній баскетболіст молодіжної збірної України Ростислав Кабанов залишив Ніко-Баскет.

Про це повідомила пресслужба миколаївського клубу.

"Дякуємо за внесок у команду та спільну працю! Бажаємо успіхів у подальшій кар'єрі й нових яскравих досягнень на майданчику", – йдеться у заяві клубу.

Ростислав Кабанов ставав віцечемпіоном на чемпіонаті Європи U-20 у Дивізіоні В у складі молодіжної збірної України. У сезоні-2022/23 захисник вигравав "золото" української Суперліги в складі Будівельника.

До миколаївців Кабанов приєднався перед початком сезону, прийшовши із Запоріжжя. У складі Ніко-Баскет зіграв 16 матчів у Суперлізі, в середньому набираючи 4,4 очка за гру. Також 5 поєдинків зіграв у Вищій лізі за НІКО-Баскет-2, де його результативність склала 19,4 очки та 3,4 підбирання в середньому за гру.

У турнірній таблиці Суперліги Ніко-Баскет посідає 8 місце після 22 зіграних матчів.

