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Равенна оголосила про підписання Роналдінью

Олег Дідух — 24 червня 2026, 14:46
Равенна оголосила про підписання Роналдінью
ФК Равенна

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью у віці 46 років підписав контракт із Равенною.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Одночасно з оголошенням про підписання контракту з Роналдіньью Равенна також представила свою ігрову форму на наступний сезон.

Зазначимо, що підписання контракту Роналдінью з Равенною носить радше символічний характер. Очікується, що володар Золотого м'яча 2005 року зіграє за команду лише в одному товариському матчі, а потім виконуватиме функції амбасадора клубу. Свою ігрову кар'єру Роналдінью завершив ще у 2015 році.

Равенна наразі виступає в групі В Серії С – третього за силою дивізіону італійського футболу. За підсумками минулого сезону команда піднялася з Серії D.

Роналдінью

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