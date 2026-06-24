Равенна оголосила про підписання Роналдінью

Легендарний бразильський футболіст Роналдінью у віці 46 років підписав контракт із Равенною.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Одночасно з оголошенням про підписання контракту з Роналдіньью Равенна також представила свою ігрову форму на наступний сезон.

Зазначимо, що підписання контракту Роналдінью з Равенною носить радше символічний характер. Очікується, що володар Золотого м'яча 2005 року зіграє за команду лише в одному товариському матчі, а потім виконуватиме функції амбасадора клубу. Свою ігрову кар'єру Роналдінью завершив ще у 2015 році.

Равенна наразі виступає в групі В Серії С – третього за силою дивізіону італійського футболу. За підсумками минулого сезону команда піднялася з Серії D.