Рівне – Запоріжжя: онлайн-відеотрансляція матчу плейоф Суперліги

У середу, 2 квітня, відбудеться перший матч 1/4 фіналу плейоф Суперліги України між Рівним та Запоріжжям.

Стартовий свисток зустрічі заплановано на 18:00 за київським часом, а в прямому етері гру транслюватиме сайт "Чемпіон" та Youtube-канал ФБУ.

Відеотрансляція матчу Рівне – Запоріжжя

Зазначимо, що матч-відповідь мжі командами відбудеться 5 квітня о 16:00.

Нагадаємо, напередодні Черкаські Мавпи обіграли Кривбас, Київ-Баскет дотис Старий Луцьк, а Дніпро розпочав свій шлях перемогою над Говерлою.