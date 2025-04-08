Рівне та Запоріжжя визначать останнього півфіналіста Суперліги
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Сьогодні, 8 квітня, відбудеться третій матч 1/4 фіналу між клубами Рівне та Запоріжжя.
Наразі рахунок у серії 1:1. Тріумфатор матчу пройде до півфіналу.
Баскетбол – Суперліга
1/4 фіналу, 8 квітня
18:00 Рівне – Запоріжжя
Перша гра завершилася на користь віцечемпіонів минулого сезону. У Запоріжжі команда Валерія Плеханова зуміла взяти реванш.
Нагадаємо, вже путівки в 1/2 здобули Дніпро, Черкаські Мавпи та Київ-Баскет.