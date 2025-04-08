Рівне та Запоріжжя визначать останнього півфіналіста Суперліги

Сьогодні, 8 квітня, відбудеться третій матч 1/4 фіналу між клубами Рівне та Запоріжжя.

Наразі рахунок у серії 1:1. Тріумфатор матчу пройде до півфіналу.

Баскетбол – Суперліга

1/4 фіналу, 8 квітня

18:00 Рівне – Запоріжжя

Перша гра завершилася на користь віцечемпіонів минулого сезону. У Запоріжжі команда Валерія Плеханова зуміла взяти реванш.

Нагадаємо, вже путівки в 1/2 здобули Дніпро, Черкаські Мавпи та Київ-Баскет.