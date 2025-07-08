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Від випадкового кидка до тренера Суперліги: Денис Спиридонов – про кар'єру, роботу з легіонерами та баскетбол 3Х3

Руслан Травкін — 8 липня 2025, 15:00
БК Рівне
Від випадкового кидка до тренера Суперліги: Денис Спиридонов – про кар'єру, роботу з легіонерами та баскетбол 3Х3

У баскетболі наразі міжсезоння, тому матчів немає, новин про українських баскетбол також небагато.

"Чемпіон" поговорив з головним тренером баскетбольного клуба Рівне Денисом Спиридоновим, щоб дізнатися, які саме процеси відбуваються в клубах під час паузи, його кар'єрних шлях, взаємодію з легіонерами, а також дізналися, чому Євроліга для перегляду краща, ніж НБА.

Почнемо з банального. Як взагалі ви прийшли у баскетбол?

Народився я в місті Чернівці. До баскетболу займався футболом, трішки боксом. У футбол доволі непогано грав, входив у дитячу команду Буковини.

Був вихідний день, ми з друзями на вулиці грали на майданчику з асфальтним покриттям, де були й ворота, й баскетбольні кошики, у футбол. Поруч діти, напевно наші ровесники, грали в баскетбол. До мене підкотився баскетбольний м’яч, я був на лавці, яка була посеред майданчику, і я двома руками з-за голови влучив у кільце з першої спроби. Це було перше знайомство з баскетболом. Думаю: "Нічого собі, така проста гра, так легко забити" (посміхаєтьсяприм.).

facebook.com/bcRivne. Колаж Ганна Станович

Мої однокласники практично всі займалися баскетболом, яфутболом. Я запитав у них, де займаються, чи можна прийти. Уперше я прийшов у 6 класіпізно почав займатися баскетболом. Прийшов я до тренера Супровича Дмитра Васильовича. Він глянув на мене і сказав: "Йдеш у найслабшу групу". Я такий думаю: "Та як у найслабшу групу? Я ж такий м’яч закинув" (посміхаєтьсяприм.).

Почав займатися у тій групі. Почав ставити сам перед собою додаткові задачі, почав приділяти більше часу саме цій грі. Футбол відійшов на другий планміг пограти з друзями у дворі раз на тиждень. Через рік я вже був у старшій групі. Тренер заклав у мені фундамент баскетболу, знання гри, роботу ніг, навіть людські якості, які мені знадобилися і в баскетболі, так і в житті. Дуже йому вдячний за це.

Зараз діти можуть дивитися матчі і тренування навіть через ютуб. Ваші початкові шкільні роки були в інше десятиліття. Як, наприклад, у 1990-ті вдавалося слідкувати за баскетболом, особливо за зарубіжним?

Я фанатично відносився й досі відношусь до цієї гри. Ви, можливо, не пам’ятаєте, але була така газета "Команда". Я купував її, читав, вивчав статистику й аналітику. Звичайно, не тільки через баскетбол. Там і про футбол писали багато, і про інші види спорту.

Потім на каналі "ICTV" почали показувати матчі НБА. Це було неймовірно круто. Всі дивилися, обговорювали. Згодом почалася програма NBA Jamце більше аналітика. Оце все дало знайомство з грою, заглиблення в розуміння гри.

Ще були такі відеомагнітофони. Коли чиїсь батьки їздили за кордон, то просили їх дістати касети із записами матчів. Ми не все розуміли, але дивилися і це було круто. У той час точно скажу, що Чикаго Буллзце найулюбленіший клуб для всіх був.

У соцмережах БК Рівне були кілька публікацій де ви кладете данк. Ви 1982 року народження, зріст 190 см. Пам’ятаєте свій перший данк і на тренуванні, і в грі.

У нас була підготовка. Адже, з листопада по квітень тривав Кубок Волкова. Турнір який організовував Олександр Волков, напевно, найвідоміший на той час український баскетболіст. Це зараз турнірів багато, тодіні. Ми дуже сильно чекали цей турнір, готувалися. Це була наша головна мотивація.

І кожне літо тренер нам наймав тренера з легкої атлетики. Ми займалися спринтами, біометрикою, стрибками, силовою підготовкою. І десь у серпні ми повністю відпочивали від баскетболу після 1,5-2 місяців інтенсивних тренувань.

У вересні на початку мого 10 класу вдалося покласти слем на стандартне кільце. Але не з двох ніг, а з однієї. Були нереальні відчуття. У грі забив у 17 років. Також неймовірні емоції. Це тільки додавало мотивації.

Трішки покращував свої навички і на майданчиках у дворі. Ми ще, може, не могли забити на стандартний кошик (висота 3.05 мприм.). А у дворах там було хай 2.8 м чи 2.9 м. І вдавалося слеми забивати і просто, і навіть під час гри. Це дуже допомогло потім у баскетбольній грі не боятися йти в прохід, шукати контакт. І хоч асфальтове покриття було, все одно не сталося ніяких курйозів, травм чи прикрих падінь.

Наразі мені 43 роки, але тримаю себе в чудовій формі. Можу без проблем забити однією рукою. Трішки потренуюсь, то й двома можу покласти.

Чому обрали тренерство як наступний крок у кар’єрі? Ще молодим баскетболістом зрозуміли, що хочете займатися цією справою і в іншій ролі?

Так склалося, що практично в кожній моїй команді я був капітаном. Це дозволило більше слухати і вислуховувати від тренера. Бути з ним у контакті, більш детально обговорювати й ігрові питання, й інші.

Уже десь у 26-27 років я завершив кар’єру. Так, далі грав, то Вища, то Перша ліга, але то більше як хобі.

Першою моєю командою була Стріба (Чернівці). І хоч був молодим фахівцемзумів вивести клуб у Вищу лігу. Потім мене покликали помічником дубля в Говерлу, яка тоді виступала в Суперлізі.

Постійно вчився, розвивався. Й зараз, звичайно, постійно вчуся та розвиваюся. І полюбив цю справу. Я навіть не можу назвати це роботою, я просто роблю те, що мені подобається.

facebook.com/bcRivne. Колаж Ганна Станович

Задля ширшого бачення зараз постійно вчу анатомію, біомеханіку, фізіологію людини, щоб було розуміння не тільки гри, а й всього організму людини. Нещодавно давав на цю тему тему семінар "Підготовка у міжсезоння і проблематика баскетболістів у сезоні" для Федерації баскетболу. Там обговорювали не тільки підготовку, а й взагалі як працює організм людини.

У вас був досвід проходження курсів у США, у місті Нью-Йорк. Як це вдалося?

Ох, це був десь 2013-2014 рік. Навіть, напевно, 2012. Тоді в Україні була дуже сильна Суперліга, Вища ліга також була на пристойному рівні.

Рік відпрацював у Говерлі. І дивіться, тоді тренери, не тільки головний тренер Євген Вікторович Мурзін, а й решта тренерів, у тому числі з інших клубів Суперліги, їздили до Лас-Вегаса переглядати легіонерів наживо.

Ми не дивилися там хайлайти, запис матчів. А спостерігали з трибун за баскетболістами: як він себе поводить на майданчику, на лавці, шукали його сильні сторони. Ось такий тоді був скаутинг у майже кожного клубу Суперліги. Вдалося підібрати таких гравців як Деррік Зіммерманн, Ерік Коулмен, Джеремі Шаппел.

Я мав їхати також, але мені відкрили візу пізно. Тому я поїхав уже в 2015 році до Нью-Йорка. З технічних причин не вдалося потрапити саме на той семінар, на який хотілося потрапити найбільше. Але за два місяці в Америці познайомився зі шкільними тренерами, тренерами з коледжів. Дізнався, як вони працюють, як будують процес. Цікавий досвід.

Потім полетів із Нью-Йорка до Чикаго і була можливість залишитися. Втім, я вирішив повернутися в Україну.

У Говерлі вдалося попрацювати з Еріком Колменом, Дерріком Зіммерманом. З ким із них було найскладніше, а з ким найпростіше?

З усіма було комфортно працювати. Був такий гравець Патрік Спарксдуже грамотний гравець. Мав нагоду потрапити в НБА, але не потрапив туди через власні проблеми з дисципліною.

Патрік грав у Говерлі, потім поїхав в інший чемпіонат і через рік повернувся до Івано-Франківська. Набирає мене та каже: "Давай попрацюємо з тобою". Я його два місяці тренував індивідуально, і він повернувся на рівень. Це, вважаю, одна з перших моїх особистих перемог у ролі тренера. Він знову став гравцем Говерли, професійно потім працював у команді.

Патрік Спаркс (№12)
Патрік Спаркс (№12)
sport.if.ua

Були тренування з Браяном Гріном, Еріком Колменом та з іншими. Але зрозумійте, на той час у мене досвіду було кілька років. Я був їхнім ровесником. На той час я сам мало що знав, сам ще вчився. Свої знання я методом спроб і помилок намагався втілити в життя.

Гравці й так були круті. Виходили з провідних коледжів, які грали в першому дивізіоні NCAA. Тобто, можна сказати, що навіть деякі поради мені давали самі легіонери. Можливо, так відразу вже і не згадаю проблеми, але на той час "хімія" в команді була чудова, іноземці викладалися. Претензій не мав до них.

Наразі працюєте з чоловічою командою БК Рівне, але маєте солідний досвід роботи і з жіночими збірними. У чому принципова різниця у підходах до жіночих і чоловічих команд?

Різниця, у першу чергу, у фізіології. І скажу, що жінки витриваліші і у них сильніший больовий поріг.

Звичайно, варто враховувати і жіночі цикли. Напевно, дівчата більш емоційні. Тому ці фактори варто враховувати при підготовці тренувального процесу.

Федерація баскетболу України

Також є досвід у роботі з баскетболу 3Х3. У чому складність цього виду спорту. Чим він цікавіший та складніший або простіший за звичайний баскетбол?

Складність у тому, що ти не можеш контролювати цю гру. Наприклад, тренуєш гравців в off-season, розробляєш стратегію, тактичну підготовку, але сама гра проходить без участі тренераправила 3Х3 не дозволяють цього. Гравці самі замовляють сети, беруть таймаути. Якщо тренер буде підказуватице відразу технічний.

Треба знати, як підготувати баскетболістів. Все-таки, це два різні види спорту. У ньому вимагається геть інша енерговитратність. Рівеньвеликий, інтенсивністьбожевільна, пульсна максимумі.

Гравці дуже часто, скажімо так, у "червоних зонах" перебувають. Тому тренувальний процес на це й орієнтується, бо прийняття рішень, коли тіло й мозок на максимум, дуже складний процес.

Чим цікавіший? Він не може бути геть цікавішим за баскетбол. 3Х3це яскрава гра, яка швидко проходитьвсе швидко змінюється.

Цього сезону ви дебютували в ролі тренера на рівні Суперліги. Які моменти були найскладнішими, а які - найбільш пам’ятними?

Найскладніший був момент, коли ми повернулися з Дніпра. Тоді вся команда захворіла. Був тиждень, коли на тренування ходило дві людини. З високою температурою під 40 хворіли як тренери, так і баскетболісти.

Гравці БК Рівне
Гравці БК Рівне
facebook.com/bcRivne

Під кінець тижня у нас мав бути баблми приймали в Рівному Дніпро та Запоріжжя. Відбулася зустріч із президентом Сергієм Ліщуком і він сказав: "Я хотів би, щоб ти очолив команду на цей період". Ми тоді ділили 6-7 місце.

Я подумав: "Чому б і ні?". Але я відразу сказав, що хочу спробувати ризикнути і змінити підхід. Це був ризик. Було складно пояснити гравцям і тренерському штабу, що цей підхід буде працювати.

Великий успіх, що гравці повірили в систему, повірив президент. У підсумку регулярку ми завершили на третьому місці. Хоча перед призначенням Сергій Володимирович казав: "Четверте місцеідеально. П’яте? Ну окей". Тому фінішували вище початкових очікувань.

Це запам’яталося. Що ризик і система запрацювала. Так, у плейоф не все вийшло. Але це мій перший досвід на рівні Суперліги. Вдячний керівництву, що довірилися мені.

Розкажіть, як проходить тиждень команди Суперліги в самий розпал сезону: кількість тренувань на день, інтенсивність, день перед виїздом і так далі.

Візьмемо мікро-цикл, що у нас матчі у суботу та неділю. Зазвичай тренуємося 3-1 або 4-1. Тобто 3 дні тренуємося, а потім 1 день відпочиваємо.

По два тренування на день. На початку тижня вони більш інтенсивні, а ближче до матчів йде зменшення навантаження. Йде вже підготовка до конкретного суперника, йде скаутинг опонента, шукаємо сильні і слабкі сторони, приймаємо стратегічні рішення і напрацьовуємо.

У суботу перед грою є ранкове тренування. Але це тренування, скажімо так, воно більш для активації, щоб гравці прокинулися, згадали, що ми обговорювали, готували. Воно більше тактичне й кидкове.

Тривога під час матчу. Чи складно входити в темпоритм знову і гравцям, і тренерам?

Пригадується матч у місті Дніпро на Кубок України з Харківськими Соколами. Цей матч тривав два дні.

Складно було. Тривогайдемо в роздягальню, в безпечне місце. Відбійвиходимо на паркет на розминку, щоб підготувати тіло і не травмуватися. Знову тривога. І так було по колу.

Дуже важко було психологічно. Особливо легіонерам. Але мене приємно вразив їхній підхід. Казали: "Тренер, ми все розуміємо. Розуміємо, де знаходимося. Ми не здаємося". Я вдячний їм і за це.

facebook.com/bcRivne. Колаж Ганна Станович

На жаль, ці речі ми не можемо контролювати. У таких умовах усі команди. Ми самі прийняли рішення заявитися в чемпіонат. Тому складно, але такі умови.

Звичайно, бувають випадки, коли команда впевнено перемагає, а потім лунає тривога, команди годину-дві на паузі, виходять на паркет і все кардинально змінюється.

Уже пригадали тему легіонерів. Ніяких там скандалів на кшталт "я стомився", "мене замучили тривоги" не було?

У нас такого не було. Я пам’ятаю, ще до приїзду Сі Джея Вільмсона були у нас Айк Фуллер і Род Браун. Вперше вони сильно розчарувалися, відчули втому. Але думок піти не було. А вдруге, коли вони приїхали до Дніпра, то вже були психологічно готові і не реагували стресово.

Вільямсон уперше потрапив у таку ситуацію. Ментально він був готовийі ми йому розповідали, все пояснювали. Він переніс ситуацію дуже стійко.

На початку ви сказали, що в дитинстві вболівали всі за Чикаго, а зараз за НБА слідкуєте, дивитеся матчі?

Ні, я практично НБА не дивлюся. Там справжній баскетбол розпочинається з плейоф. Тоді вже починається боротьба, агресія в захисті, інтенсивність. Я більше дивлюся Євролігу.

Часто під час інтерв’ю українські тренери та гравці також зізнаються, що більше цікавляться Євролігою. Чому у вас також так?

Дуже цікаві ідеї, їх багато. Є тактичні заготовки. Цікаво спостерігати за Шарунасом Ясікявічусом.

Ще у сезоні-2023/24 подобалося спостерігати за Парижем. Ще коли клуб тренував Туомас Іісало і вони виграли Єврокап. Він потім пішов у Мемфіс і зараз очолив Гріззліс.

Так при Тьяго Спліттері багато чого залишилося: швидкі переходи, атаки за перші 10 секунд. Звичайно, новий тренер привніс свої ідеї та філософію.

Цікаво й за іншими командами Євроліги слідкувати. За Олімпікосом Барцокаса, Панатінаїкосом Атамана. Обізнані тренери з чудовими ідеями.

НБАце більше атлетизм, більше гри 1 на 1, більшу роль грає індивідуальна майстерність. Тому Євроліга більше подобається.

А якщо обирати найкращого гравця станом на зараз.

Я думаю, Йокич. Дуже універсальний гравець.

Зараз липень. Старт сезонужовтень. Як зараз підходить підготовка до сезону.

15 липня гравці Першої ліги, гравці ВЮБЛ, гравці Суперліги, що залишилися в команді, приступлять до роботи. Я вже підготував структурований план роботи з різним тестуваннями гравців, з індивідуальною роботою. Це буде перший місяць підготовки.

І десь 15 серпня розпочнемо другий збір. Уже активно залучатимемо нових гравців, шукатемо спаринг-партнерів. Буде такий собі pre-season. Плануємо до сезону зіграти щонайменше 7 товариських матчів.

Наразі у гравців є план тренувань. Хтось індивідуально тренується, хтосьмінімальними групками. Це дуже погано, коли баскетболіст після завершення сезону нічого не робить. Хоча в наших реаліях, на жаль, це буває.

Зараз війна в Україні, є проблеми з залученням спонсорів до спорту. Але Рівне за останні два роки добре "влучало" в легіонерів. Чи планується на новий сезон підшукати якогось американця чи європейця?

Європейцяні. Вони значно дорожчі. Уже зараз йде клопітка робота з пошуку легіонера. Сам переглядаю різні відео. Проводжу роботу і я, і весь тренерський штаб.

Гадаю, обов’язково будуть легіонери. Все-таки, нам на ринку не вистачає українських гравців, яких можна віднести до топів нашої ліги. І зараз прозвучить парадоксально, але топові українські виконавці коштують набагато більше, ніж легіонери.

баскетбол Рівне Суперліга статті інтерв'ю Денис Спиридонов