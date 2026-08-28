Бронзовий призер Суперліги підписав досвідченого центрового

БК Рівне оголосив про підписання 34-річного українського центрового Євгена Бречка.

Про це повідомила пресслужба рівненського клубу.

"Ми впевнені, що досвід, характер і фізичні можливості Євгена допоможуть нам посилити передню лінію та зробити команду ще більш конкурентною у новому сезоні," – йдеться у повідомленні клубу.

Євген Бречко БК Рівне

У сезоні-2025/26 баскетболіст виступав за ДіДіБао з Кам'янця-Подільського у Вищій лізі. Бречко провів 18 матчів, у яких у середньому перебував на майданчику 25 хвилин.

Його середні показники склали 10,3 очка, 5,7 підбирання та 2,4 передачі за гру.

Бречко має досвід виступів у Суперлізі та добре знайомий із найсильнішим дивізіоном українського баскетболу. Новачок Рівного виступає на позиції центрового, його зріст – 205 сантиметрів.

Також Бречко є гравцем дефлімпійської збірної України та має досвід виступів на міжнародному рівні.

У сезоні-2025/26 Рівне здобуло бронзові медалі Суперліги. У серії за третє місце рівняни перемогли Харківських Соколів з рахунком 2:1.

Раніше БК Рівне продовжив контракт з центровим команди Дмитром Триколенком.