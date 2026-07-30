Наставник збірної України очолив Бенфіку

Головний тренер чоловічої збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс очолив Бенфіку.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт із 59-річним латвійським фахівцем розрахований до 2028 року

У минулому сезоні Бенфіка не змогла захистити титул чемпіона Португалії, а в кампанії-2026/27 виступить у кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. У разі невдалого проходження відбору команда продовжить виступи в Кубку Європи ФІБА.

Попереднім клубним місцем роботи Багатскіса був Шльонськ, який він залишив наприкінці квітня поточного року.