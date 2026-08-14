БК Рівне Dream продовжив контракт з центровим команди
Дмитро Триколенко
БК Рівне Dream
БК Рівне Dream оголосив про продовження контракту з українським центровим Дмитром Триколенком.
Про це повідомила пресслужба команди.
Сторони уклали нову угоду до кінця сезону-2026/27.
23-річний Дмитро минулий сезон починав у Кривбасі, а у лютому перебрався до Рівного, за який провів 8 матчів у Суперлізі.
Проводячи на майданчику в середньому 21:30 хвилини, він набирав 8.1 очка та 6.4 підбирання за матч.
Напередодні Рівне Dream оголосило про підписання контракту з українським форвардом Валентином Шептицьким.