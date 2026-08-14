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БК Рівне Dream продовжив контракт з центровим команди

Олексій Мурзак — 14 серпня 2026, 17:05
БК Рівне Dream продовжив контракт з центровим команди
Дмитро Триколенко
БК Рівне Dream

БК Рівне Dream оголосив про продовження контракту з українським центровим Дмитром Триколенком.

Про це повідомила пресслужба команди.

Сторони уклали нову угоду до кінця сезону-2026/27.

23-річний Дмитро минулий сезон починав у Кривбасі, а у лютому перебрався до Рівного, за який провів 8 матчів у Суперлізі.

Проводячи на майданчику в середньому 21:30 хвилини, він набирав 8.1 очка та 6.4 підбирання за матч.

Напередодні Рівне Dream оголосило про підписання контракту з українським форвардом Валентином Шептицьким.

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