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Політехніка підписала трьох колишніх гравців Самбора

Сергій Шаховець — 11 жовтня 2026, 14:42
Політехніка підписала трьох колишніх гравців Самбора
Львівська Політехніка
БК Львівська Політехніка

Львівська Політехніка внесла до заявки на Першу лігу України трьох колишніх баскетболістів Самбора.

Про це повідомляє Tribuna.

До складу львівської команди приєдналися Сергій Заєць, Сергій Роман та Едуард Федчук.

Минулого сезону Самбір став бронзовим призером чоловічої Вищої ліги України. У сезоні-2026/27 команда виступатиме в Першій лізі, де змагатиметься в одній групі з Політехнікою.

У новому сезоні чоловічої Першої ліги зіграють 26 команд. На першому етапі учасників розподілили на чотири групи: Захід, Північний захід, Центр та Схід.

До групи Захід увійшли Самбір, Львівська Політехніка, Дідібао-ДЮСШ 1 із Кам'янця-Подільського, БК Хмельницький-2 – ДЮСШ-3, БК Ужгород та КФВ-Прикарпаття-Академія Говерла з Івано-Франківська.

Перший етап чемпіонату сезону-2026/27 триватиме з 22 жовтня 2026 року до січня 2027-го.

Раніше БК Рівне Dream оголосив про підписання американського центрового Джавона Бенсона.

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