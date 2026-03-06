БК Рівне підписав американського захисника

БК Рівне оголосив про підписання американського захисника Демаріуса Джейкобса.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Джейкобс має солідний досвід виступів у першому дивізіоні NCAA, де захищав кольори університетів Saint Louis та Ball State.

Свій перший професійний сезон Демаріус провів у Суперлізі Кіпру, виступаючи за одного з грандів кіпрського баскетболу – АПОЕЛ Нікосія.

Американський легіонер уже приєднався до команди і готовий дебютувати за неї у найближчих матчах у Києві, де Рівне зіграє проти Харківських Соколів та Черкаських Мавп.

Раніше повідомлялося, що колишній баскетболіст молодіжної збірної України Ростислав Кабанов залишив Ніко-Баскет.