Старий Луцьк зазнав третьої поразки поспіль у Суперлізі, поступившись Рівному

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся останній матч ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25, в якому Рівне переграло Старий Луцьк.

Зустріч завершилася з рахунком 61:52. Ця поразка для луцького клубу стала третьою поспіль.

Найрезультативнішим гравцем матчу став легіонер рівнян Айзея Фуллер, який записав у свій актив 19 очок і 6 підбирань. У Луцька найкращим у складі став американець Аарон Рідлі, який набрав 17 очок, зробив 3 підбирання та виконав 1 результативну передачу.

Суперліга – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Рівне – Старий Луцьк 61:52 (13:6, 14:11, 17:23, 17:12)

Рівне: Фуллер 19 + 6 підбирань, Браун 16 + 9 підбирань + 2 асисти, Мочалов 8 + 2 підбирання

Старий Луцьк: Рідлі 17 + 3 підбирання + 1 асист, Джексон 8 + 8 підбирань + 2 асисти, Прозапас 8 + 1 підбирання

В інших матчах ігрового дня Кривбас обіграв Говерлу з рахунком 72:71, а Київ-Баскет здобув третю поспіль перемогу, вигравши у лідера чемпіонату Черкаських Мавп.