Кривбас дотиснув Говерлу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся перший з трьох матчів ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25.

На паркеті черкаського Палацу Спорту "Будівельник" Кривбас обіграв Говерлу з рахунком 72:71.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський центровий криворіжців Ловінгс, в активі якого 22 очки та 5 підбирань за 37 хвилин ігрового часу.

Суперліга – регулярний чемпіонат

25 жовтня

Кривбас – Говерла 72:71 (24:19, 12:21, 17:13, 19:18)

У наступних матчах ігрового дня Черкаські Мавпи зіграють проти Київ-Баскета (початок о 17:30), а Рівне зустрінеться зі Старим Луцьком (початок о 19:00).