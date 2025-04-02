Рівне переграло Запоріжжя у першому матчі плейоф Суперліги

Рівне вдома обіграло Запоріжжя у першому матчі чвертьфінальної серії плейоф Суперліги.

Поєдинок завершився з рахунком 76:68.

Найрезультативнішим гравцем зустрічі став американський гравець господарів майданчика Сі Джей Вільямсон.

Суперліга – плейоф

1/4 фіналу, перший матч, 2 квітня

Рівне – Запоріжжя 76:68 (23:17, 22:27, 19:13, 12:11)

Рівне: Вільямсон 21 + 7 підбирань, Браун 19 + 7 підбирань, Фуллер 7 + 5 передач, Головчик 7, Шептицький 0 — старт, Соловйов 11, Тимощук 7, Гарбар 2 + 5 підбирань, Шепелев 2, Поносов 0, Рябой 0, Герасимчук 0

Запоріжжя: Петренко 16 + 3 перехоплення, Бах 12, Нікітін 7 + 7 підбирань, Хохоник 7 + 5 підбирань, Дмитренко 4 — старт, Моо 18 + 5 підбирань + 4 передачі, Буц 4 + 9 підбирань, Новіков 4

Другий матч серії відбудеться у суботу, 5 квітня.

Зазначимо, що усі серії плейоф Суперліги як і торік, пройдуть у форматі до двох перемог однієї з команд.

Нагадаємо, у першому матчі чвертьфіналу Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Київ-Баскет дотиснув Старий Луцьк.