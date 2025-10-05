Матчі Рівне – Ніко-Баскет та Київ-Баскет – Кривбас закриватимуть перший ігрови тиждень Суперліги

Сьогодні, 5 жовтня, у Києві в межах третього ігрового дня регулярного сезону української Суперліги-2025/26 проходитимуть два матчі.

У першому поєдинку зійдуться команди, які стартували з поразок: Рівне зустрінеться з Ніко-Баскетом, новачком вищого українського дивізіону.

Перший ігровий тиждень Суперліги у київському "баблі" закриватимуть Київ-Баскет та Кривбас, які вчора, 4 жовтня, обіграли Ніко-Баскет та Рівне відповідно.

Онлайн-трансляція обох матчів Суперліги України буде доступна у цій новині, а також на YouTube-каналі ФБУ.

Суперліга-2025/26 – регулярний сезон

5 жовтня

13:00 Рівне – Ніко-Баскет

16:00 Київ-Баскет – Кривбас

Нагадаємо, що сьогодні, 5 жовтня, український центровий єрусалимського Хапоеля Дмитро Скапінцев зіграв у матчі проти Бруклін Нетс.