Матчі Рівне – Ніко-Баскет та Київ-Баскет – Кривбас закриватимуть перший ігрови тиждень Суперліги
Сьогодні, 5 жовтня, у Києві в межах третього ігрового дня регулярного сезону української Суперліги-2025/26 проходитимуть два матчі.
У першому поєдинку зійдуться команди, які стартували з поразок: Рівне зустрінеться з Ніко-Баскетом, новачком вищого українського дивізіону.
Перший ігровий тиждень Суперліги у київському "баблі" закриватимуть Київ-Баскет та Кривбас, які вчора, 4 жовтня, обіграли Ніко-Баскет та Рівне відповідно.
Онлайн-трансляція обох матчів Суперліги України буде доступна у цій новині, а також на YouTube-каналі ФБУ.
Суперліга-2025/26 – регулярний сезон
5 жовтня
13:00 Рівне – Ніко-Баскет
16:00 Київ-Баскет – Кривбас
