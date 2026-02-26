ФБУ покарала штрафом один з клубів Суперліги

Директорат Федерації баскетболу України оштрафував Прикарпаття-Говерлу за порушення Дисциплінарного кодексу під час матчу Суперліги проти Черкаських Мавп.

Про це повідомила пресслужба ФБУ.

Йдеться про декілька епізодів, серед яких: вихід сторонньої особи на ігровий майданчик під час гри, неспортивна поведінка з боку офіційної особи клубу, неспортивна поведінка з боку глядачів та інші дисциплінарні порушення.

Івано-Франківський клуб зобов'язали сплатити на користь ФБУ грошовий внесок в розмірі 35 тисяч грн. Ще 50 тисяч грн штрафу Говерла отримала умовно з випробувальним терміном до фактичного закінчення участі команд БК Говерла в сезоні-2025/2026.

Нагадаємо, зустріч, яка відбулася 20 лютого в Івано-Франківську, завершилася з рахунком 91:90 на користь Черкаських Мавп.