Жальгіріс здолав Панатінаїкос, Баварія розібралася з Барселоною: результати Євроліги

У п’ятницю, 22 листопада, відбулися два матчі регулярного чемпіонату Євроліги.

Німецька Баварія без проблем розібралася з каталонською Барселоною. MVP матчу став німець Андреас Обст, який набрав 34 очка, 3 підбирання та 1 передачу.

Також Жальгіріс переграв грецький Панатінаїкос. Найкращим гравцем став Лонні Вокер з литовського клубу. На його рахунку 24 очка, 3 підбирання та 1 передача.

Євроліга – регулярний чемпіонат

22 листопада

Жальгіріс – Панатінаїкос 84:77 (28:18, 21:24, 16:21, 19:14)

Баварія – Барселона 100:78 (28:21, 20:17, 29:20, 23:20)

Нагадаємо, напередодні відбулися шість матчів турніру, зокрема Реал дотис Альбу, а Басконія поступилася Олімпіакосу. З усіма результатами попереднього ігрового дня можна ознайомитись тут.