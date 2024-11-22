Реал дотис Альбу, Басконія поступилася Олімпіакосу в 11 турі Євроліги

У четвер, 21 листопада, відбулися шість матчів 11 туру Євроліги сезону-2024/25.

Мадридський Реал вдома дотис Альбу. Інший іспанський клуб Басконія невдало з'їздив у гості до Олімпіакоса.

У Белграді відбулося місцеве дербі між Црвеною Звездою та Партизаном. "Гробарі" зуміли забрати перемогу собі. Мілан потроху оговтується після невдалого старту – італійський гранд у результативному матчі здолав Маккабі.

Продовжує творити сенсацію Париж. Новачок Євроліги обіграв Анадолу. Це сьома перемога поспіль для представника французького чемпіонату.

Євроліга-2024/25 – регулярний чемпіонат

11 тур, 21 листопада

Анадолу Ефес – Париж 84:93 (20:22, 19:21, 19:23, 26:27)

Анадолу: Пор'є 15, Томпсон 15, Бобуа 13, Браянт 11 + 5 підбирань + 10 передач, Отуру 10, Вілліс 6, Османі 4, Нвора 4, Шмітс 3, Йилмаз 3





Монако – АСВЕЛ 103:92 (20:25, 18:15, 37:24, 28:28)

Монако: Окобо 27 + 6 передач, Джеймс 17 + 7 передач, Блоссомгеймс 14, Діалло 12 + 5 перехоплень, Штразель 12, Лойд 10, Мотеюнас 7, Папаянніс 4

АСВЕЛ: Маледон 24 + 8 передач, Ндіайє 18, Ловернь 12 + 5 підбирань, Де Коло 10 + 7 передач, Каюді 8, Лайті 8, Сако 5, Харрісон 5, Блек 2

Црвена Звезда – Партизан 77:89 (21:19, 18:26, 16:18, 22:26)

Црвена: Петрушев 20 + 8 підбирань, Недович 11, Гідрайтіс 10, Теодосич 7, Дос Сантос 6, Даум 6, Калинич 5, Плавшич 4, Кеннан 4, Мітрович 2, Міллер-Макінтайр 2 + 9 передач

Партизан: К. Джонс 21, Люндберг 13, Майк 13, Джонс 12, Девіс 9, Нтілікіна 8 + 7 підбирань, Бонга 8, Браун 3, Покушевскі 2

Олімпіакос – Басконія 92:69 (30:24, 26:14, 17:15, 19:16)

Олімпіакос: Фурньє 15 + 9 передач, Мілутінов 14 + 7 підбирань, Вільямс-Госс 12, Пітерс 12 + 5 підбирань, Маккісік 10, Фалль 9, Папаніколау 8, Вільдоса 6, Ларенцакіс 3, Волкап 3

Басконія: Форрес 12 + 6 передач, Ховард 12, Холл 9, Рогкавопулос 9, Седекерскіс 8, Монеке 7 + 5 підбирань, Луваву-Кабарро 5, Ндіайє 4, Раєсті 3

Мілан – Маккабі 98:86 (20:22, 30:21, 29:27, 19:16)

Мілан: ЛеДей 22 + 7 підбирань, Міротич 20 + 7 передач, Брукс 16, Менніон 12 + 8 передач, Козер 11, Дімітрєвіч 11, Шилдс 4, Діоп 2

Маккабі: Хоард 20 + 5 підбирань, Соркін 14 + 5 підбирань, Рендольф 13, Йокубайтіс 9 + 10 передач, Де Джуліус 7, Дібартоломео 6, Габріель 5 + 5 підбирань, Коен 2

Реал – Альба 98:84 (23:22, 32:33, 24:13, 19:16)

Реал: Ретен-Мейс 16, Ібака 15 + 5 підбирань, Муса 13, Кампаццо 12 + 10 передач, Хезонья 11 + 8 підбирань, Тавареш 10, Абальде 9, Дек 7, Юль 2, Феліз 1

Альба: Прочида 18, Матішшек 11, Ветцелл 10, Делов 10 + 7 підбирань, Самар 10 + 8 передач, Рапік 5,Спаньоло 4 + 6 передач, Нуффер 3, Вільямс 3, Дерріс 2

Нагадаємо, раніше представник Монако пояснив, чому клуб звільнив тренера.