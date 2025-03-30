Скапінцев зіграв в останньому матчі сезону G-Ліги, 14 очок Геруна в Японії

Минулої ночі український центровий Дмитро Скапінцев завершив сезон G-Ліги. 26-річний бігмен взяв участь у матчі, в якому його Ріп Сіті Ремікс програли Санта-Круз Ворріорз з рахунком 103:119.

На рахунку Скапінцева 4 очки (1/4 з гри, 0/1 триочкові, 2/4 штрафні), 12 підбирань, 3 передачі, одне перехоплення та один блок-шот. При цьому він заробив 4 фоли та зробив 2 втрати.

У підсумку команда Дмитра посіла дванадцяте місце Західної конференції, через що вона не вийшла у плейоф.

Іван Ткаченко допоміг Міттельдойчеру обіграти Ольденбург з рахунком 97:95, в результаті чого команда українця обійгла суперника в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини. За 13 хвилин на майданчику Ткаченко заробив одне підбирання та один фол, не реалізувавши жодного кидка з гри (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові).

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Віталій Зотов був більш корисним у поєдинку чемпіонату Литви, в якому його Йонава перемогла Невежис (96:89). На рахунку українського захисника 3 очки, 2 передачі, одне підбирання та 3 фоли за 12 хвилин на паркеті.

Володимир Герун у Японії провів хорошу гру, зібравши 14 очок, 7 підбирань, 4 передачі та один блок-шот. Але цього не вистачило, щоб його команда перемогла – Осака програла Сімане 73:78.

5 підбирань та один блок-шот Максима Кличка допомогли Монако U-21 обіграти Ле-Портель (88:87) у молодіжному чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, що вчора, 29 березня, Катерина Коваль у складі Нотр-Дама програла в третьому раунді жіночого Березневого шаленства NCAA.