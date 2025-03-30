Лейкерс без Леня переграли Мемфіс, Даллас здолав Чикаго в НБА

У ніч з 29 на 30 березня відбулась низка матчів в межах Національної баскетбольної ліги.

Лос-Анджелес Лейкерс без Олексія Леня переграли Мемфіс. Український форвард провів весь матч на лаві для запасних.

Даллас у напруженому поєдинку переграв Чикаго, а Вашингтон поступився Брукліну.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

30 березня

Орландо – Сакраменто 121:91 (38:21, 23:25, 37:20, 23:25)

Вашингтон – Бруклін 112:115 (28:23, 31:28, 26:31, 27:33)

Філадельфія – Маямі 95:118 (29:34, 24:28, 22:34, 20:22)

Мемфіс – Лейкерс 127:134 (28:39, 33:33, 38:30, 28:32)

Оклахома – Індіана 132:111 (29:27, 32:22, 41:31, 30:31)

Сан-Антоніо – Бостон 111:121 (27:36, 25:28, 29:30, 30:27)

Чикаго – Даллас 119:120 (34:30, 21:28, 32:31, 32:31)

Раніше повідомлялось, що лідер Шарлотт більше не зіграє у поточному сезоні НБА.