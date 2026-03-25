Сьома поспіль перемога "Нікс" і розгром від Шарлот у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 24 на 25 березня відбулись чергові матчі в регулярному чемпіонаті Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з поєдинку Шарлот проти Сакраменто. Він завершився розгромом з різницею в понад 40 очок.

В інших матчах інтрига трималась до останнього. Всі вони стали доволі результативними, а переможець не мав переваги в більше, ніж п'ять очок.

НБА – регулярний чемпіонат

25 березня

Шарлот – Сакраменто 134:90 (34:25, 38:22, 41:29, 21:14)

Нью-Йорк – Нью-Орлеан 121:116 (42:28, 24:32, 27:32, 28:24)

Клівленд – Орландо 136:131 (32:39, 40:29, 33:29, 31:34)

Фінікс – Денвер 123:125 (35:28, 22:39, 38:30, 28:28)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші десять матчів.