Лейкерс вперше програв за 9 матчів, Атланта знищила Мемфіс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч із 23-го на 24-те березня відбулась ціла низка ігор регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігрову програму розпочала поразка Лейкерс від Дейтрота. "Озерники" перервали переможну серію, яка налічувала 9 матчів. Знову найрезультативнішим гравцем протистояння став словенський форвард Лейкерс Лука Дончич – 32 очки.

Лише один із десяти матчів закінчився в овертаймі, у якому Голден Стейт дотиснув Даллас.

Юта Святослава Михайлюка зазнала чергового фіаско. На цей раз кривдником стало Торонто, тоді як Атланта знищила Мемфіс із різницею у 39 балів.

НБА – регулярний чемпіонат

24 березня

Детройт – Лейкерс 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)

Маямі – Сан-Антоніо 111:136 (31:38, 27:38, 23:32, 30:28)

Орландо – Індіана 126:128 (24:34, 40:25, 31:44, 31:25)

Філадельфія – Оклахома-Сіті 103:123 (25:35, 18:30, 36:32, 24:26)

Атланта – Мемфіс 146:107 (32:22, 39:24, 45:29, 30:32)

Чикаго – Г'юстон 132:124 (41:21, 24:27, 30:29, 37:37)

Юта – Торонто 127:143 (25:31, 33:37, 30:49, 39:26)

Даллас – Голден Стейт 131:137 ОТ (31:34, 42:29, 25:35, 28:28, 5:11)

Портленд – Бруклін 134:99 (35:30, 34:21, 28:22, 37:26)

Кліпперс – Мілуокі 129:96 (28:24, 43:23, 37:20, 21:29)

Східна конференція Standings provided by Sofascore

Західна конференція Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що зірка Лейкерс Леброн Джеймс став рекордсменом НБА за кількістю зіграних матчів.