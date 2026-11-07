Ніко-Баскет переграв Запоріжжя, Говерла здолала Волинь у Суперлізі

У суботу, 7 листопада, низкою матчів продовжився регулярний чемпіонат Суперліги з баскетболу.

Волинь на домашньому паркеті програла Прикарпаттю-Говерлі з мінімальним рахунком – 64:66. Це друга поспіль перемога для команди Віктора Бугри після невдалого початку сезону. Найкращим гравцем поєдинку став капітан Говерли Сергій Старцев, в активі якого 20 очок, 7 підбирань та 2 результативні передачі.

Ніко-Баскет переграв Запоріжжя. Миколаївський клуб ще у першій чверті зробив ривок у +16 та зміг зберегти перевагу до завершення зустрічі. Найкращим гравцем матчу став Максим Сафонов, який набрав 32 очки та 3 підбирань.

БК Рівне змогло переломити хід зустрічі з Хмельницькому у четвертій чверті, яку рівняни виграли з різницею у +16. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став американський форвард Таріг Ейса – 28 очок.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

7 листопада

Волинь – Прикарпаття-Говерла 64:66 (17:12, 13:14, 21:24, 20:25)

Волинь: Ловінгс (13 + 3 підбирання + 4 передачі), Король (14 + 6 підбирань + 3 передачі), Нікітін (4 + 4 підбирання) , Клімов (6 + 2 підбирання + 2 передачі), Товкач (16 + 12 підбирань + 3 передачі) – старт; Твітт (2 + 6 підбирань), Кабанов (7), Третяк (0), Троцик (0), Тимощук (0), Панасюк (2 +3 підбирання).

Хмельницький: Чугунов (2 +7 підбирань + 2 передачі), Старцев (20 + 7 підбирань + 2 передачі), Лесик (4 + 7 підбирань), Кузнецов (2 +5 підбирань + 2 передачі), Горобченко (6 + 4 передачі) – старт; Дунець (0), Дюпін (10 + 4 підбирання), Говард (18 + 3 підбирання + 2 передачі), Дроздов (1 + 3 підбирання), Дмитренко (3).

Запоріжжя – Ніко-Баскет (Миколаїв) 73:89 (14:32, 20:20, 17:21, 22:16)

Рівне – БК Хмельницький 94:78 (23:27, 26:22, 25:25, 20:4)

Нагадаємо, у стартовому матчі ігрового дня Дніпро переграв Черкаські Мавпи.