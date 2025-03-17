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Лейкерс без Леня перервали серію поразок, Михайлюк з Ютою поступилися Міннесоті

Олексій Погорелов — 17 березня 2025, 07:11
Лейкерс без Леня перервали серію поразок, Михайлюк з Ютою поступилися Міннесоті
Riyadh Season

Минулого вечора розпочалася низка матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Серед цікавих поєдинків варто відзначити несподівану домашню поразку Клівленда – Орландо перервав рекордну 16-матчеву переможну серію Кавс.

Лейкерс зуміли перервати свою 4-матчеву серію поразок. Це відбулося у грі з Фініксом. Олексій Лень на паркет не виходив.

На відмуну від свого земляка, Святослав Михайлюк грав минулої ночі, проте його зусиль не вистачило, щоб Юта не програла Міннесоті. Українець провів на майданчику 26 хвилин, за які він зібрав статистичну лінію з 8 очок, 3 підбирань та 2 передач, заробивши 4 фоли та зробивши 2 втрати.

НБА – регулярний сезон
16-17 березня

Даллас – Філадельфія 125:130 (32:36, 36:28, 18:34, 39:32)

Клівленд – Орландо 103:108 (38:25, 22:22, 23:35, 20:26)

Лейкерс – Фінікс 107:96 (31:15, 23:22, 29:34, 24:25)

Бруклін – Атланта 122:114 (33:27, 23:35, 35:30, 31:22)

Портленд – Торонто 105:102 (19:27, 33:25, 25:30, 28:20)

Кліпперс – Шарлотт 123:88 (32:21, 33:20, 30:21, 28:26)

Міннесота – Юта 128:102 (34:20, 28:31, 37:25, 29:26)

Мілуокі – Оклахома 105:121 (26:24, 15:29, 33:39, 31:29)

Нагадаємо, що вчора головний тренер Голден Стейт Ворріорз Стів Керр став рекордсменом франшизи.

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