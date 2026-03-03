Камбек Кліпперс проти Голден Стейт, результативний виступ Михайлюка у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 2 на 3 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з непростої перемоги Г'юстона над Вашингтоном, для якого ця поразка стала п'ятою поспіль. Бостон не мав проблем з Мілвокі.

Юта Святослава Михайлюка дала бій Денверу, але в кінцівці втратила перевагу та поступилась. Українець у цьому поєдинку набрав 15 очок.

А в останній грі зустрічались Голден Стейт і Кліпперс. "Ворріорз" краще почали матч і забезпечили собі гандикап у 14 очок після першої половини гри, проте врешті-решт не змогли довести гру до перемоги.

НБА – регулярний чемпіонат

3 березня

Вашингтон – Х'юстон 118:123 (30:26, 21:34, 29:34, 38:29)

Мілвокі – Бостон 81:108 (20:30, 23:27, 22:26, 16:25)

Юта – Денвер 125:128 (34:33, 33:33, 26:34, 32:28)

Голден Стейт – Кліпперс 101:114 (31:19, 25:23, 23:35, 22:37)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 11 матчів.