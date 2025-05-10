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Денвер вийшов уперед у серії з Оклахомою, Клівленд уперше переміг Індіану

Станіслав Лисак — 10 травня 2025, 08:29
Денвер вийшов уперед у серії з Оклахомою, Клівленд уперше переміг Індіану

У ніч з 9 на 10 травня відбулися треті поєдинки другої серії плейоф Національної баскетбольної асоціації.

Клівленд уперше у протистоянні зумів переграти Індіану завдяки зусиллям Донована Мітчела, який заробив 43 очки, 9 підбирань, 5 асистів та 1 перехоплення.

Денвер у рівній серії з Оклахомою зумів вийти вперед після важкого поєдинку, що завершився в овертаймі.

НБА-2024/25 – плейоф
Третє коло, 10 травня

Індіана – Клівленд 104:126 (32:32, 13:34, 34:31, 25:29)
(2:1 в серії)

Денвер – Оклахома-Сіті 113:104 ОТ (22:28, 29:28, 29:27, 22:19, 11:2)
(2:1 в серії)

Напередодні Голден Стейт без свого лідера Стефа Каррі програв другий матч серії проти Міннесоти.

NBA Клівленд Кавальєрс Індіана Пейсерс Оклахома-Сіті Тандер Денвер Наггетс

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