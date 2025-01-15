Складна перемога Олімпіакоса, 113 очок не вистачило Маккабі, щоб перемогти Реал: результати матчів Євроліги

У вівторок, 14 грудня, відбулося 5 матчів Євроліги сезону-2024/25.

У першому матчі дня Партизан на виїзді знищив АСВЕЛ. Інший французький клуб Париж вдома здолав турецький Анадолу Ефес. Мілан набрав 100 очок і не мав проблем із головним аутсайдером турніру берлінською Альбою.

Лідер турнірної таблиці Олімпіакос був близький до поразки, але все ж в овертаймі зумів дотиснути Басконію.

У Мадриді Маккабі набрав аж 113 очок проти Реала, але господарі були ще результативнішими, що і дозволило оформити складну перемогу.

Євроліга-2024/25 – регулярний сезон

14 січня, 21 тур

АСВЕЛ (Франція) – Партизан (Сербія) 62:93 (20:31, 14:14, 9:29, 19:19)

Париж (Франція) – Анадолу Ефес (Туреччина) 88:84 (19:13, 18:26, 22:20, 29:25)

Мілан (Італія) – Альба (Німеччина) 100:68 (23:19, 24:24, 31:10, 22:15)

Басконія (Іспанія) – Олімпіакос (Греція) 101:102 OT (17:16, 25:24, 27:27, 20:22, 12:13)

Реал (Іспанія) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) 116:113 (33:30, 24:33, 34:27, 25:23)

Нагадаємо, зірковий плеймейкер Мілвокі не виключив того, що кар'єру завершить у клубі Євроліги.