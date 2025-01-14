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Ліллард: Завершити кар'єру в Євролізі? Ніколи не знаєш, що станеться

Олексій Погорелов — 14 січня 2025, 16:55
Ліллард: Завершити кар'єру в Євролізі? Ніколи не знаєш, що станеться
Деміан Ліллард
BasketNews

Зірковий розігруючий Мілуокі Бакс Деміан Ліллард не виключив варіант, за якого наприкінці своєї кар'єри він поїде грати до Європи.

Слова 34-річного баскетболіста наводить BasketNews.

"Це те, про що я говорив з деякими членами моєї сім'ї протягом останніх двох років, але не думав про це серйозно.

Що, якби я поїхав грати за команду Євроліги просто заради досвіду наприкінці кар'єри? Але це те, про що я серйозно не думав. Але ніколи не знаєш", – сказав Дейм.

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Цього сезону Деміан Ліллард взяв участь у 30 матчах, в яких він набирав у середньому 24,8 очка, 4,4 підбирання та 7,3 передачі.

Контракт Лілларда розрахований до кінця сезону-2026/27 з опцією гравця на останній рік.

Раніше зірка Голден Стейт Стеф Каррі заявив, що він не хоче, щоб його франшиза жертвувала своїм майбутнім, щоб виправити нинішню ситуацію.

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