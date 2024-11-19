Одноклубник Леня та лідер збірної Німеччини: НБА назвала найкращих гравців 4 тижня
NBApr
Захисник Сакраменто Де'Аарон Фокс та форвард Орландо Франц Вагнер стали найкращими гравцями четвертого ігрового тижня у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба НБА.
Гравець Кінгз набирав 40,5 очка та віддавав 7,3 передачі. В одному матчі він набрав 60 очок, що є найкращим результатом сезону для всіх гравців. "Королі" здобули 2 перемоги при 2 поразках.
У Східній конференції нагорода дісталася німцю Вагнеру з Орландо. Меджик пройшли тиждень із показником 4-0, а Франц набирав 30,7 очка та робив 7,3 підбирання.
Нагадаємо, іменитий клуб НБА вирішив звести статую легендарного Пета Райлі.