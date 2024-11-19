Одноклубник Леня та лідер збірної Німеччини: НБА назвала найкращих гравців 4 тижня

Захисник Сакраменто Де'Аарон Фокс та форвард Орландо Франц Вагнер стали найкращими гравцями четвертого ігрового тижня у Національній баскетбольній асоціації сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба НБА.

Гравець Кінгз набирав 40,5 очка та віддавав 7,3 передачі. В одному матчі він набрав 60 очок, що є найкращим результатом сезону для всіх гравців. "Королі" здобули 2 перемоги при 2 поразках.

У Східній конференції нагорода дісталася німцю Вагнеру з Орландо. Меджик пройшли тиждень із показником 4-0, а Франц набирав 30,7 очка та робив 7,3 підбирання.

Sacramento Kings guard De’Aaron Fox and Orlando Magic forward Franz Wagner have been named the NBA Western and Eastern Conference Players of the Week, respectively, for Week 4 of the 2024-25 season (Nov. 11-17). pic.twitter.com/LIkrlSth9Q — NBA Communications (@NBAPR) November 18, 2024

Нагадаємо, іменитий клуб НБА вирішив звести статую легендарного Пета Райлі.