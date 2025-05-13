Гроші підуть на благодійність: клуб НБА виставили на продаж

Клуб НБА Портленд Трейл Блейзерс був виставлений на продаж.

Про це повідомляє Шемс Чаранія.

Trail Blazers sales process is beginning with a formal announcement today – and all money from the sale will go to philanthropic efforts as Paul Allen desired. https://t.co/6kUVWaJj01 — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2025

Нагадаємо, з 1988 року клубом володів бізнесмен Пол Аллен. Він помер у 2018 році, проте перед смертю заявив, що хоче, щоби клуб продали, а всі отримані кошти були відправлені на благодійність.

Всі активи Аллена успадкувала компанія Estate of Paul G. Allen, яка належить дітям бізнесмена. Тепер вони виконують його волю та шукають покупця на клуб. Очікується, що процес триватиме і у 2026 році.

У 1988 році Аллен придбав клуб за 70 мільйонів доларів, наразі його вартість оцінюється у 3,5 мільярди. Нинішній сезон Трейл Блейзерс завершили на 12 місці у Західній конференції.

Раніше Кевін Дюрант обрав команду, в якій хоче продовжити кар’єру.