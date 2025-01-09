Клівленд обіграв Оклахому, Денвер виявися сильнішим за Кліпперс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч на 9 січня у межах регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації відбулися 8 поєдинків

Лідер Східної конференції Клівленд зумів здобути перемогу над Оклахома-Сіті. Найрезультативнішим гравцем поєдинку став лідер Тандер Шей Гілджис-Александер, однак його 31 очко, 5 підбирань та 4 асисти не допомогли команді тріумфувати.

Також протягом ігрового дня Чикаго зазнав поразки від Індіани, Філадельфія обіграла Вашингтон, а Детройт впевнено розібрався з Брукліним.

Зусилля О Джі Анунобі та Карл-Ентонні Таунса допомогли Нью-Йорку переграти Торонто. Окрім цього перемоги завоювали Портленд, Денвер та Мілвокі.

НБА – регулярний сезон

9 січня

Індіана – Чикаго 129:113 (29:18, 34:26, 37:32, 29:37)

Клівленд – Оклахома-Сіті 129:122 (25:32, 37:27, 41:43, 26:20)

Філадельфія – Вашингтон 109:103 (32:25, 27:23, 29:26, 21:29)

Бруклін – Детройт 98:113 (25:27, 24:32, 21:32, 28:22)

Нью-Йорк – Торонто 112:98 (28:24, 27:27, 31:25, 26:22)

Нью-Орлеан – Портленд 100:119 (24:40, 18:35, 34:23, 24:21)

Денвер – Кліпперс 126:103 (33:19, 33:31, 32:27:28:26)

Мілвокі – Сан-Антоніо (31:27, 34:19, 26:32, 30:27)

Нагадаємо, що раніше тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік був змушений вивезти свою сім'ю з міста через лісову пожежу.