Впевнені перемоги Нью-Йорка та Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 1 на 2 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з упевненої перемоги Нью-Йорка над Сан-Антоніо та рівної заруби Брукліна із Клівлендом. Завершився ж він звитягою Лейкерс над Сакраменто.

Зазначимо, що в жодному поєдинку не було овертаймів. Ба більше, лише у двох іграх різниця в рахунку була меншою, ніж у десять очок.

НБА – регулярний чемпіонат

2 березня

Нью-Йорк – Сан-Антоніо 114:89 (22:21, 29:20, 29:28, 34:20)

Бруклін – Клівленд 102:106 (24:29, 28:17, 23:28, 27:32)

Денвер – Міннесота 108:117 (31:22, 19:36, 32:32, 26:27)

Чикаго – Мілуокі 120:97 (30:32, 21:34, 36:23, 33:8)

Індіана – Мемфіс 106:125 (34:34, 26:31, 23:26, 23:34)

Атланта – Портленд 135:101 (44:25, 31:33, 28:27, 32:16)

Орландо – Детройт 92:106 (26:23, 31:27, 18:31, 17:25)

Бостон – Філадельфія 114:98 (26:28, 36:22, 27:33, 25:15)

Даллас – Оклагома 87:100 (25:36, 24:22, 20:25, 18:17)

Кліпперс – Нью-Орлеан 137:117 (43:32, 33:38, 31:24, 30:23)

Лейкерс – Сакраменто 128:104 (36:18, 28:31, 32:27, 32:28)

Таблиця Східної конференції Standings provided by Sofascore

Таблиця Західної конференції Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші три матчі.