Два поєдинки з овертаймами та розгром від Бостона в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 27 на 28 лютого відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з заруби Детройта та Клівленда, які змогли визначити сильнішого тільки в овертаймі. Також був додатковий час у протистоянні Оклагоми та Денвера.

В інших матчах не було рівної боротьби. Зокрема, Бостон розтрощив Бруклін з різницею в майже 40 очок

НБА – регулярний чемпіонат

28 лютого

Детройт – Клівленд 122:119 ОТ (27:35, 23:19, 35:30, 29:30, 8:5)

Бостон – Бруклін 148:111 (35:32, 31:25, 43:26, 39:28)

Мілвокі – Нью-Йорк 98:127 (30:38, 27:39, 26:26, 15:24)

Даллас – Мемфіс 105:124 (20:34, 24:30, 26:37, 35:23)

Оклагома – Денвер 127:121 ОТ (19:33, 31:26, 27:24, 30:24, 20:14)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші дев'ять матчів.