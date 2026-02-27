Третя поразка поспіль Лейкерс, Г'юстон переміг Орландо у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 27 лютого відбулась ціла низка матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

У стартових поєдинках Шарлот впевнено переміг Індіану, а Маямі програв Філадельфії. Лейкерс продовжило свою програшну серію, яка триває вже три зустрічі поспіль. Цього разу клуб на чолі з Леброном Джеймсом програв Фініксу.

Переможний матч Міннесоти над Кліпперс завершив ігрову програму дня. Жодній з команд не вдалось досягнути показника у 100 балів.

НБА – регулярний чемпіонат

27 лютого

Індіана – Шарлот 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26)

Філадельфія – Маямі 124:117 (36:35, 37:22, 26:34, 25:26)

Атланта – Вашингтон 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16)

Бруклін – Сан-Антоніо 110:126 (22:36, 34:35, 28:33, 26:22)

Орландо – Г'юстон 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32)

Чикаго – Портленд 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28)

Даллас – Сакраменто 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30)

Фінікс – Лейкерс 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30)

Юта – Нью-Орлеан 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26)

Кліпперс – Міннесота 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31)

Східна конференція Standings provided by Sofascore