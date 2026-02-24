Українська правда
Чемпіон Баскетбол

Сакраменто перервав програшну серію, поразка Детройта та виступ Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА

Денис Іваненко — 24 лютого 2026, 07:28
Сакраменто перервав програшну серію, поразка Детройта та виступ Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА
НБА
У ніч з 23 на 24 лютого відбулись три матчі в рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з перемоги Сан-Антоніо над Детройтом. "Сперс" переграли лідера Східної конференції з різницею в 11 очок.

Сакраменто перервав свою 16-матчеву програшну серію, здолавши Мемфіс. Г'юстон впевнено переміг Юту Святослава Михайлюка, який провів на майданчику трішки більше 10 хвилин, набравши 3 очка.

НБА – регулярний чемпіонат
24 лютого

Детройт – Сан-Антоніо 103:114 (27:24, 28:33, 20:26, 28:31)

Мемфіс – Сакраменто 114:123 (25:33, 36:30, 28:29, 25:31)

Г'юстон – Юта 125:105 (38:22, 30:25, 32:28, 25:30)

Таблиця Східної конференції
Таблиця Західної конференції
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші сім матчів.

Останні новини