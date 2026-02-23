Бостон впевнено "закрив" Лейкерс, Міннесота програла Філадельфії у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 23 лютого відбулось декілька матчів регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Вже у першому поєдинку ігрового дня прихильники НБА побачали видовищну боротьбу Індіани та Далласа, у якій "Мавс" святкували перемоги.

Лейкерс із 20 очками Леброна Джеймса зазнав розгромної поразки від Бостона, тоді як Орландо вирвало звитягу у Кліпперс.

НБА – регулярний чемпіонат

23 лютого

Індіана – Даллас 130:134 (33:36, 33:35, 29:32, 35:31)

Вашингтон – Шарлот 112:129 (37:38, 19:23, 28:44, 28:34)

Лейкерс – Бостон 89:111 (28:28, 22:32, 21:24, 18:27)

Міннесота – Філадельфія 108:135 (26:35, 32:33, 20:26, 30:41)

Фінікс – Портленд 77:92 (20:20, 20:27, 17:24, 20:21)

Чикаго – Нью-Йорк 99:105 (27:25, 26:27, 25:31, 21:22)

Кліпперс – Орландо 109:111 (25:29, 28:28, 36:31, 20:23)

