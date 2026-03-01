Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Баскетбол

Нью-Орлеан переміг Юту, довгоочікувана звитяга Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

Софія Кулай — 1 березня 2026, 07:36
Нью-Орлеан переміг Юту, довгоочікувана звитяга Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА
НБА
Getty Images

У ніч проти 1 берещня вібдулись три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

У стартовому поєдинку ігрового дня Торонто переграло Вашингтон. Натомість Лейкерс оформив свою першу перемогу в останніх чотирьох зустрічах.

Юта програла Нью-Орлеану.

Ще чотири поєдинки відбудуться сьогодні, 1 березня.

НБА – регулярний чемпіонат
1 березня

Вашингтон – Торонто 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36)

Голден Стейт – Лейкерс 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)

Юта – Нью-Орлеан 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)

Східна конференція
Standings provided by Sofascore
Західна конференція
Standings provided by Sofascore
НБА

НБА

Третя поразка поспіль Лейкерс, Г'юстон переміг Орландо у регулярному чемпіонаті НБА
Денвер перервав переможну серію Бостона, Г'юстон розбив Сакраменто у регулярному чемпіонаті НБА
Бостон впевнено "закрив" Лейкерс, Міннесота програла Філадельфії у регулярному чемпіонаті НБА
Фінікс в овертаймі дотис Орландо, перемоги Сан-Антоніо та Маямі у регулярному чемпіонаті НБА
Клівленд розгромив Бруклін, Кліпперс дотиснув Денвер у регулярному чемпіонаті НБА

Останні новини