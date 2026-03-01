Нью-Орлеан переміг Юту, довгоочікувана звитяга Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 1 берещня вібдулись три матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

У стартовому поєдинку ігрового дня Торонто переграло Вашингтон. Натомість Лейкерс оформив свою першу перемогу в останніх чотирьох зустрічах.

Юта програла Нью-Орлеану.

Ще чотири поєдинки відбудуться сьогодні, 1 березня.

НБА – регулярний чемпіонат

1 березня

Вашингтон – Торонто 125:134 (33:25, 31:36, 28:37, 33:36)

Голден Стейт – Лейкерс 101:129 (20:33, 27:32, 25:34, 29:30)

Юта – Нью-Орлеан 105:115 (22:27, 18:38, 33:24, 32:26)

