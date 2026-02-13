Українська правда
Сенсаційна поразка Оклахоми, перемога Лейкерс і виступ Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА

Денис Іваненко — 13 лютого 2026, 08:04
Getty Images

У ніч з 12 на 13 лютого відбулись три матчі в рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з несподіваної перемоги Мілвокі над Оклахомою. "Олені" впевнено здолала лідера Західної конференції з різницею в майже 20 очок.

Інтриги до останніх хвилин не було і в інших поєдинках. Портленд здолав Юту Святослава Михайлюка, який набрав 14 очок, а Лейкерс виявились сильнішими за Даллас.

НБА – регулярний чемпіонат
13 лютого

Оклахома – Мілвокі 93:110 (25:30, 30:37, 18:22, 20:21)

Юта – Портленд 119:135 (31:28, 32:33, 23:40, 33:34)

Лейкерс – Даллас 124:104 (36:31, 28:32, 32:19, 28:22)

Таблиця Західної конференції
Таблиця Східної конференції
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші 14 матчів.

