Клівленд вирвав перемогу в Денвера, Нью-Орлеан завдав 13-ї поспіль поразки Сакраменто в регулярному чемпіонаті НБА
У ніч з 9 на 10 лютого відбулась низка матчів у рамках регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.
Ігровий день розпочався з непростих перемог Детройт Пістонс над Шарлотт Горнетс і Бруклін Нетс над Чикаго Буллз.
Юта Дзазз Святослава Михайлюка переграла Маямі Гіт, а Клівленд Кавальєрс вирвав перемогу в поєдинку проти Денвер Наггетс.
Орландо Меджик не мав проблем з Мілвокі Бакс, а Міннесота Тімбервулвз розгромила Атланту Гокс.
Нью-Орлеан Пеліканс завдав 13-ї поразки поспіль Сакраменто Кінгз, а Голден Стейт Ворріорз лише з різницею в одне очко переграв Мемфіс Гріззліс.
У заключних матчах ігрового дня Портенд Трейл Блейзерс виявився сильнішим за Філадельфію Севенті Сіксерс, а Оклахома-Сіті Тандер здолала Лос-Анджелес-Лейкерс.
10 лютого
Шарлотт – Детройт 104:110 (33:29, 24:32, 21:27, 26:22)
Бруклін – Чикаго 123:115 (27:31, 33:23, 29:35, 34:26)
Маямі – Юта 111:115 (32:26, 20:35, 30:24, 29:30)
Орландо – Мілвокі 118:99 (27:22, 24:32, 36:20, 31:25)
Міннесота – Атланта 138:116 (41:34, 40:22, 25:31, 32:29)
Нью-Орлеан – Сакраменто 120:94 (31:26, 30:20, 31:21, 28:27)
Денвер – Клівленд 117:119 (30:26, 29:28, 33:33, 25:32)
Голден Стейт – Мемфіс 114:113 (32:32, 25:33, 28:33, 29:15)
Лейкерс – Оклахома-Сіті 110:119 (30:31, 28:36, 33:26, 19:26)
Портленд – Філадельфія 135:118 (29:31, 35:34, 49:22, 22:31)
Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулось інші 12 матчів.