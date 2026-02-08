Сан-Антоні переміг Даллас, Лейкерс із Леброном дотиснув Голден Стейт у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч проти 8 лютого відбулась ціла низка матчів у рамках Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався із перемоги Сан-Антоніо над Далласом, тоді як Чикаго програв Денверу.

Лейкерс із 20 очками Леброна Джеймса дотиснув Голден Стейт, а Сакраменто поступився Клівленду.

Ще чотири гри відбудуться 8 лютого.

Сан-Антоніо – Даллас 138:125 (39:32, 42:35, 33:24, 24:34)

Орландо – Юта 112:117 (33:30, 21:35, 33:29, 33:23)

Атланта – Шарлот 119:126 (35:32, 25:28, 30:38, 29:28)

Чикаго – Денвер 120:136 (36:39, 29:20, 39:38, 16:39)

Лейкерс – Голден Стейт 105:99 (20:21, 21:21, 38:29, 26:28)

Фінікс – Філадельфія 103:109 (22:24, 25:34, 24:23, 32:28)

Портленд – Мемфіс 122:115 (31:30, 32:33, 25:33, 34:19)

Сакраменто – Клівленд 126:132 (31:25, 24:32, 41:36, 30:39)

Бостон – Нью-Йорк (19:30)

Вашингтон – Маямі (21:00)

Міннесота – Кліпперс (22:00)

Торонто – Індіана (22:00)

Нагадаємо, що 7 лютого у регулярному чемпіонаті НБА відбулось вісім поєдинків.