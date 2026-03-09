Четверта поспіль поразка Детройта, розгром від Торонто й Орландо в регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 8 на 9 березня відбулись чергові матчі регулярного чемпіонату Національної баскетбольної асоціації.

Ігровий день розпочався з перемоги Бостона над Клівлендом, де Джейсон Тейтум вже у другому своєму матчі після травми зміг набрати 20 очок.

Лідер Східної конференції Детройт зазнав четвертої поразки поспіль. Цього разу "Пістонс" практично без шансів поступились Маямі.

Також варто відзначити результативні матчі Нью-Орлеана з Вашингтоном і Сан-Антоніо зі Х'юстоном. А Торонто й Орландо розгромили Даллас і Мілвокі відповідно.

НБА – регулярний чемпіонат

9 березня

Клівленд – Бостон 98:109 (26:35, 10:21, 33:30, 29:23)

Лейкерс – Нью-Йорк 110:97 (31:23, 23:26, 34:20, 22:28)

Маямі – Детройт 121:110 (34:16, 33:32, 36:32, 18:30)

Торонто – Даллас 122:92 (36:29, 21:15, 31:22, 34:26)

Нью-Орлеан – Вашингтон 138:118 (32:35, 35:30, 35:28, 36:25)

Мілвокі – Орландо 91:130 (15:25, 40:42, 15:33, 21:30)

Сан-Антоніо – Х'юстон 145:120 (32:33, 37:24, 41:37, 35:26)

Портленд – Індіана 131:111 (30:30, 39:22, 31:28, 31:31)

Сакраменто – Чикаго 126:110 (30:25, 35:26, 39:38, 22:21)

Фінікс – Шарлотт 111:99 (28:30, 32:28, 21:19, 30:22)

Нагадаємо, що напередодні в регулярному чемпіонаті НБА відбулись інші шість матчів.

