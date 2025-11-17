Михайлюк допоміг Юті здобути перемогу над Чикаго, Голден Стейт обіграв Новий Орлеан у НБА

У ніч з 16 на 17 листопада в Національній баскетбольній асоціації відбулася низка матчів.

Зокрема, українець Святослав Михайлюк допоміг Юті вирвати перемогу над Чикаго в овертаймі. Зустріч завершилася з рахунком 150:147, а українець за майже 30 хвилин гри набрав 10 очок та 3 передачі.

Також в овертаймі Х'юстон здолав Орландо, а Даллас – Портленд. В інших матчах Бостон переміг Кріпперс, Сан-Антоніо обіграв Сакраменто, Бруклін виявився сильнішим за Вашингтон, Голден Стейт виграв у Нового Орлеана, а Фінікс програв Атланті 2 очки.

НБА – регулярний чемпіонат

16-17 листопада

Бостон – Кліпперс 121:118 (37:30, 26:19, 27:36, 31:33)

Сан-Антоніо – Сакраменто 123:110 (36:24, 31:35, 28:26, 28:25)

Вашингтон – Бруклін 106:129 (28:28, 25:35, 31:31, 22:35)

Х'юстон – Орландо 117:113 ОТ (23:30, 23:25, 31:25, 25:22, 15:11)

Нью-Орлеан – Голден Стейт 106:124 (28:44, 21:17, 22:24, 35:39)

Даллас – Портленд 138:133 ОТ (29:37, 28:24, 28:30, 33:27, 20:15)

Юта – Чикаго 150:147 ОТ (33:33, 28:37, 33:28, 33:29, 23:20)

Фінікс – Атланта 122:124 (21:25, 37:32, 37:20, 27:47)

Турнірна таблиця Східної конференції

Турнірна таблиця Західної конференції

Нагадаємо, нещодавно лідер Голден Стейт Стефен Каррі зрівнявся з шестиразовим чемпіоном НБА Майклом Джорданом за кількістю ігор з 40 або більше очками після 30 років.