Каррі повторив рекорд Джордана в НБА

Лідер Голден Стейт Стефен Каррі провів феноменальний матч проти Сан-Антоніо у регулярному чемпіонаті НБА.

Ворріорз здобули перемогу з рахунком 109:108. В активі Каррі 49 очок, 4 підбирання та 2 передачі.

Така результативність Стефена дозволила йому зрівнятися з шестиразовим чемпіоном НБА Майклом Джорданом за кількістю ігор з 40 або більше очками після 30 років. Наразі в обох по 44 такі зустрічі.

Нагадаємо, напередодні Каррі заробив ще одну позначку у своїй кар'єрі, отримавши перший за 17 років в НБА неспортивний фол.

Раніше одноклубник Каррі Дреймонд Грін розкритикував Голден Стейт за відсутність бажання перемагати.