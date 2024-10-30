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Лень допоміг Сакраменто обіграти Юту Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА

Станіслав Лисак — 30 жовтня, 07:26
Лень допоміг Сакраменто обіграти Юту Михайлюка в регулярному чемпіонаті НБА
Getty Images

У ніч на 30 жовтня відбулися 4 матчі регулярного чемпіонату НБА.

Зокрема, український баскетболіст Олексій Лень допоміг Сакраменто здобути перемогу над Ютою Святослава Михайлюка. Лень провів на майданчику 5 хвилин, заробив 4 підбирання та 2 очки, Михайлюк на паркет не виходив.

Національна баскетбольна асоціація-2024/25

Регулярний чемпіонат, 30 жовтня

Бруклін – Денвер 139:144 ОТ (40:27, 32:36, 27:33, 26:29, 14:19)

Міннесота – Даллас 114:120 (34:26, 25:35, 23:32, 32:27)

Юта – Сакраменто 96:113 (22:24, 30:27, 14:29, 30:23)

Голден Стейт – Нью-Орлеан 124:106 (14:31, 33:20, 40:28, 37:27)

Напередодні лідерка збірної України Аліна Ягупова принесла Валенсії перемогу в матчі жіночої Євроліги над УСК Прага.

NBA Бруклін Голден Стейт Денвер Нью Орлеан Олексій Лень Юта Святослав Михайлюк Сакраменто Кінгс Міннесота Тімбервулвз Даллас Маверікс

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