Ключове перехоплення та триочковий на останній секунді: Ягупова принесла перемогу Валенсії над Прагою в Євролізі

Лідерка збірної України Аліна Ягупова принесла Валенсії перемогу в матчі жіночої Євроліги над УСК Прага.

Команда Аліни перемогла з рахунком 67:64. Саме Ягупова зробила ключові дії.

За рахунку 62:64 вона перехопила м'яч та забила два очки. Потім Ягупова на останній секунді влучила кидок з-за дуги, який приніс перемогу іспанському клубу.

Загалом українка набрала 13 очок за 32 хвилини. Також на її рахунку 7 підбирань, 3 результативні передачі та 2 перехоплення. У пасиві Аліни 5 втрат та 2 фоли. Показник плюс-мінус із нею на паркеті склав "+6".

La secuencia 🔥



📷 FIBA pic.twitter.com/ZUMMWi7JPb — Valencia Basket Club (@valenciabasket) October 29, 2024

Нагадаємо, Ягупова приєдналася до Валенсії на початку 2024 року. Вона допомогла клубу минулого сезону стати чемпіоном Іспанії.