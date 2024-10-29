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Ключове перехоплення та триочковий на останній секунді: Ягупова принесла перемогу Валенсії над Прагою в Євролізі

Руслан Травкін — 29 жовтня, 23:00
Ключове перехоплення та триочковий на останній секунді: Ягупова принесла перемогу Валенсії над Прагою в Євролізі
Аліна Ягупова
x.com/valenciabasket

Лідерка збірної України Аліна Ягупова принесла Валенсії перемогу в матчі жіночої Євроліги над УСК Прага.

Команда Аліни перемогла з рахунком 67:64. Саме Ягупова зробила ключові дії.

За рахунку 62:64 вона перехопила м'яч та забила два очки. Потім Ягупова на останній секунді влучила кидок з-за дуги, який приніс перемогу іспанському клубу.

Загалом українка набрала 13 очок за 32 хвилини. Також на її рахунку 7 підбирань, 3 результативні передачі та 2 перехоплення. У пасиві Аліни 5 втрат та 2 фоли. Показник плюс-мінус із нею на паркеті склав "+6".

Нагадаємо, Ягупова приєдналася до Валенсії на початку 2024 року. Вона допомогла клубу минулого сезону стати чемпіоном Іспанії.

баскетбол Валенсія Євроліга Аліна Ягупова

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