Юта без Михайлюка здолала Сан-Антоніо, Клівленд знову переміг: результати матчів НБА

У ніч на 10 листопада відбулися чотири матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Юта на виїзді мінімально обіграла Сан-Антоніо. Святослав Михайлюк на паркет не виходив.

Клівленд після провальної третьої чверті зібрався та зумів вирвати перемогу над Брукліном. Для Кавальєрс це 11 перемога поспіль.

НБА – регулярний чемпіонат

10 листопада

Сан-Антоніо – Юта 110:111 (22:25, 23:28, 37:29, 28:29)

Атланта – Чикаго 113:125 (37:24, 33:36, 28:30, 15:35)



Клівленд – Бруклін 105:100 (34:28, 23:27, 13:27, 35:18)



Кліпперс – Торонто 105:103 (28:22, 24:25, 29:23, 24:33)

Нагадаємо, що Реал готовий заплатити бай-аут за гравця збірної Франції.