Сакраменто без Леня програв Мемфісу, Голден Стейт переграв Г'юстон у регулярному чемпіонаті НБА

У ніч з 5 на 6 грудня відбулися 8 матчів Кубку Національної баскетбольної асоціації. Результати йдуть в залік регулярного сезону.

Мемфіс здолав Сакраменто Олексія Леня. Український баскетболіст на майданчику не з'являвся. Також Голден Стейт виявився сильнішим за Г'юстон, а Нью-Орлеан мінімально переміг Фінікс.

НБА-2024/25 – регулярний чемпіонат

6 грудня

Вашингтон – Даллас 101:137 (22:31, 28:37, 27:34, 24:35)

Клівленд – Денвер 126:114 (37:27, 29:35, 36:25, 34:27)

Нью-Йорк – Шарлот 125:101 (30:32, 35:30, 38:16, 22:23)

Торонто – Оклахома-Сіті 92:129 (17:34, 25:33, 23:32, 27:30)

Мемфіс – Сакраменто 115:110 (33:32, 30:30, 23:24, 29:24)

Нью-Орлеан – Фінкс 126:124 (34:33, 20:32, 45:28, 27:31)

Сант-Антоніо – Чикаго 124:139 (22:36, 35:37, 40:35, 27:31)

Голден Стейт – Г'юстон 99:93 (18:22, 31:21, 24:23, 26:27)

Нагадаємо, що чемпіон НБА 2021 року у складі Мілуокі Бакс Кріс Міддлтон може дебютувати у цьому регулярному сезоні у матчі проти Бостон Селтікс у ніч на 7 грудня.